六旬漢奏《願榮光》遭票控　官自行覆核聆訊後裁定被告罪脫 (16:25)

傳票控罪指，被告李解新（68歲）今年4月29日下午5時6至29分，無合法權限或解釋，且無警務處長發出的許可證，在東涌市中心巴士總站的行人路奏二胡。李解新被裁定無罪後，庭上稱「謝謝法官大人！」他離開法院時表示「沒事沒事」，他感謝外界關心，又說「相信法律公正」，香港「還是一國兩制」。

談官於審訊較早時稱，就被告當時有否獲警務處長所發許可證，控方沒舉證，故裁定表證不成立。談官其後翻查條例，指本案傳票控罪中的獲豁免者有舉證責任，控方毋須提出證據，遂撤銷表證不成立的裁決及訟費命令。

談官今裁決時指，本案爭議被告是否在無合法權限或解釋下演奏，根據案例，控方須要證明被告造成滋擾或阻礙。談官分析證供指出，被告自辯作供一時確立使用擴音器，一時反駁，認為他的證供不可靠。

談官續稱，控方傳召的警員作供，指出被告拉二胡時佔用空間，有少數途人駐足停下，以及在廿米外可清晰聽見他所演奏。不過，控方沒證明被告造成阻礙或滋擾，例如就有否途人路過時掩耳，被告佔用多少路面地方，以及有否途人需要繞道行出馬路等，控方均沒提出證據，亦未能在毫無合理疑點下舉證，談官遂裁定被告罪名不成立。