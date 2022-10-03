六旬婦認襲菲傭須還押感愕然　官指案情嚴重傾向判監 (16:02)

被告周靜儀（65歲）須還押候判，當她得悉還押時，隨即高呼「吓？」，表現愕然。辯方求情時稱，被告當時患上抑鬱症，才會情緒激動犯案，本案亦屬單一事件。另辯方又呈上多封求情信，被告妹妹的家傭亦為被告求情，力證被告一直待她不錯。

案情指，事主於2021年12月起，為居於青衣灝景灣的被告及其丈夫工作。被告有時因為事主工作表現而情緒激動，甚至大喊大叫。今年4月18日早上，被告與事主因家中小事爭執，被告期間扯事主的頭髮、掌摑其臉部及肩背數下。事主用手機拍下歷時30秒的施襲過程，片段顯示被告從後拉扯事主的頭髮。

事主其後報警及送院治理，其右斜方肌和右肩出現觸痛、右前臂發紅，並有2厘米的傷痕，她同日出院。被告被捕後，在錄影會面中承認因憤怒及不滿事主的工作表現而扯其頭髮，但事後感到後悔。