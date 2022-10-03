農場餐廳老闆指余德丞食評失實入稟索償　官駁回申索指瑣碎無聊 (15:07)

申索人為陳興濤，被告為余德丞。陳早前入稟表示，余盜用私人地方作商業拍攝，追討一日租金及電費。庭上透露，余在抗辯書解釋，餐廳職員從沒阻止拍攝，故事件不涉及詐騙。

審裁官裁決指，陳興濤提出兩項投訴，其一是余德丞沒有經過餐廳同意下拍片牟利；不過，陳余二人只有餐廳東主及顧客的關係，不存在申索基礎。審裁官又指，從片段可見，現場沒有餐廳職員阻止拍攝，沒有證據顯示拍片造成租金及電費損失，欺詐一說亳無依據。

至於陳興濤投訴余德丞發表誹謗言論，審裁官表示，余的確在片中表達個人意見，惟無證據顯示余作出虛假陳述，或者設法為了陳蒙受損失而發言。審裁官提及，明白餐廳在疫情下經營不容易，陳面對網上負評，可能感覺「不是味兒」，但本案在法律上亳無勝算，故駁回申索。

陳興濤在庭外表示，余德丞的食評「呃咗香港幾十萬人」 ，將追究到底。