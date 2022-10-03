港大調查稱受訪市民誤解流產成因　倡加強社區支援及教育 (14:58)

團隊於今年5月經網上問卷形式訪問了913名成年人，當中約8成教育程度為學士或以上，近3成2為學生，約5成4有全職工作，約2成人稱伴侶或自己曾經歷流產。調查顯示，約6成人正確理解本港流產機率為10至20%，但僅37.6%認知流產的法定定義為懷孕24周或以後失去胎兒。調查亦問及市民對流產的態度，約3成人安慰流產親友時會說「至少你還有其他你愛的人」，2成6人會說「你還年輕，將來再有懷孕機會」，約1成2會說「也許這是最好的安排」。

陳凱欣指，不少市民受傳統觀念影響，誤信沒有通過科學考證的流產原因，令孕婦誤以為懷孕有很多忌諱，惟流產事實上大多涉及子宮或子宮頸問題、染色體異常等醫學原因，而調查中不少市民常說的安慰說話皆帶「詮釋性」，反令失胎父母難堪，或令他們不停回想懷孕期間自身行為而內疚自責，建議應以「感知性」說話安慰和鼓勵，如「哀傷是正常的」、「你的孩子知道你是愛他／她的」。

陳亦指，現時醫院內為經歷流產的父母的支援做得不錯，但出院後社區支援甚少，建議當局發展可無縫衍接支援架構，研究團隊獲馬會捐助，推行為期3年的先導計劃，為流產父母提供心理及社交支援，包括建立網上失胎支援平台、社區教育、專業培訓等。