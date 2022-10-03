三男涉「私了」律師陳子遷認兩罪候判 (14:32)

譽韋崙（27歲）、鄭學洺（25歲）及王浩雲（17歲）承認於2020年5月24日在禮頓道及加路連山道一帶參與非法集結，及意圖使陳子遷身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。譽原被控的管有攻擊性或適合作非法用途的工具罪獲存檔法庭。

案情指，當日有人發起反對《國歌法》及《國安法》遊行，下午近3時，示威者在禮頓道堵路，並破壞店鋪I.T. Shop的玻璃櫥窗，事主陳子遷見狀上前譴責，又稱警方到達會拘捕他們，事主欲離開之際，示威者突然從後以雨傘、硬物及徒手襲撃其後腦及背部，有人指若事主報警會打死他。

事主隨即逃跑並大叫救命，惟示威者繼續追打，又扯爛其衣服，事主被推倒在馬路，包括認罪3人在內的15人上前施襲，有人將一塊大型金屬路牌擲向事主，路牌在其後方着地，事主跑至南華體育會對開倒地，由職員報警。事後其下巴及左腳等需縫針，另背部有瘀傷。

市民所拍的片段顯示，譽韋崙及鄭學洺曾對事主拳打腳踢，王浩雲則以長棍狀物打向事主背部，3人在6月30日被捕，譽在警誡下稱見有人打事主，遂加入施襲，鄭指「一時興起」曾腳踢事主2下。餘下的唐健帮否認暴動及有意圖而傷人罪，周三（5日）續審。