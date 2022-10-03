香港槍會涉無清走靶場填彈塞　持牌人罪脫 (12:56)

被告周啟承（57歲）任職弘立書院營運總監。翻查資料，他亦是2017年全國運動會香港代表隊射擊選手。控罪指，周違反《火器及彈藥條例》第23（1）條，即沒有遵從持有槍械或彈藥管有權牌照第18條，即持牌人沒有在射擊場關閉前，清潔射擊活動使用的彈藥或其部分。

被告早前自辯稱，發射後的膠塞已成射擊垃圾，不屬彈藥。劉官今裁決時指，根據相關條例，即使膠塞被發射，亦不改變其性質是彈藥部分。劉官續指，膠塞明顯由靶場內活動產生，場地於前年7月14日最後一次使用，翌日清理保養，相隔9個月，警方去年4月29日檢取膠塞。對於膠塞是於7月或是更久以前出現場內，劉官「不得而知」。

劉官認為，被告證供整體合乎情理，他在錄影會面下說，膠塞可能由承辦商清理靶場時不小心跌落，不肯定有否仔細檢查場地，屬自招嫌疑，但控方未能在毫無合理疑點下證明被告違例，故裁定被告罪名不成立。