選拔香港「載荷專家」上太空 需具博士學歷 年齡要30至45歲 (21:03)

創新科技及工業局常任秘書長麥德偉指出，載荷專家一般而言背景是科學家，或在相關專業領域的科研人員，在執行太空任務當中，他們主要負責開展太空實驗或試驗研究，操作及使用太空實驗設定，及配合其他航天員，開展站務管理的日常工作。他指出港府會負責初選工作，進一步選拔會由內地進行。

新華社報道，今次一共選拔12至14名預備航天員，包括航天駕駛員7至8名，航天飛行工程師和載荷專家共5至6名，當中載荷專家2名左右。載荷專家須在從事空間科學研究及應用相關領域的科研人員中選拔。

特首李家超就透新聞稿，指「這是振奮人心的喜訊，極具歷史性意義」，感謝國家宣布啓動第四批預備航天員選拔工作，並首次在香港選拔載荷專家。李形容今年是中華人民共和國成立七十三周年，此刻「國家向香港特區送上這份禮物，喜上加喜」。 他認為國家在港選拔載荷專家，標誌着國家鼓勵和歡迎香港在國家發展中作出貢獻，標誌着國家對香港科研水平的信心，亦標誌着國家對香港青年發展的關心。