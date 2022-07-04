逾3000萬工務工程　明年初全面用安全智慧系統　人工智能鏡頭監察工人 (15:58)

據勞工處數據，本港去年有超過3萬宗職業傷亡個案，今年首季有9092宗，按年升逾4成。發展局於2020年起在個別工務工程合約推展「安全智慧工地」系統，至今已在8項不同性質的工務工程合約試行有關系統，發展局長甯漢豪在網誌表示，會全力推展第二階段，以期在明年初，逾3000萬港元的工務工程全面採用有關系統。

甯漢豪舉例稱，工程團隊在將軍澳海水化淡廠的工地設置「安全智慧工地」系統，能實時收集數據，並傳送到工地的一站式管理平台，讓工程團隊掌握整個工地的狀況，當發現有危險時，會即時提醒在場的安全管理人員和工友。

安全智慧工地系統包括人工智能鏡頭，透過內置辨識功能，監察工友的不安全行為，即時紀錄影像並發送至手機及一站式管理平台，工程團隊會跟進，例如未經授權的工友誤闖危險區域，其配戴的智能安全帽和智能手錶會發出提醒訊號予安全管理人員和工友；如工友停留在密閉空間的時間過長，系統亦會作出提醒。此外，如工友遇上緊急情況，可透過智能手錶即時發出求救訊號。

此外，團隊亦為重型機械設置了全景防撞監察系統，有效消除機械運作時的「盲點」，例如，當系統雷達偵測到工友在重型機械操作範圍內，駕駛室會發出警號聲響提示機械操作員及已進入重型機械操作範圍內的工友。

甯漢豪說，建造業界有必要繼續善用創新科技，並採取多管齊下的策略，提升工地安全水平，實現「工地零意外」目標。