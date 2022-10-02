市建局將向九龍城部分樓宇推資助復修計劃 料涉1000住宅單位 (13:11)

市建局計劃重建九龍城衙前圍道及賈炳達道一帶的樓宇，行政總監韋志成表示，繼早前在九龍城區內推行兩個重建項目，團隊已選定南角道至打鼓嶺道一帶有樓宇復修需要的建築群，展開為期3年的「小區復修」先導計劃，提供更多誘因，向合資格業主給予財政和技術支援，協助和鼓勵他們適時保養及維修樓宇，預計可惠及約1,000個住宅單位。

韋志成在網誌表示，團隊在本月內會主動聯絡這些樓宇的業主，商議維修方案，提升樓宇狀况及為大廈美化外牆。市建局會為參與「小區復修」的業主額外提供一次性的專屬工程費用津貼，集中支援業主修補老舊破損的大廈外牆，並重鋪天面防水層，亦會向每戶提供額外的專屬工程費用津貼，為大廈外牆及天面進行維修保養。

韋志成表示，選定的範圍區內共有40多幢樓宇，普遍樓齡約40年，逾6成從未檢驗樓宇和籌組維修工程，當中部份樓宇涉及較多單位由業主用作出租，除了不適用於政府向住宅自住業主提供的樓宇復修資助，業主亦沒誘因為大廈的樓宇復修工程支付費用。此外，相關樓宇大部分屬於「三無大廈」，即沒有法團、業主組織或未有物業管理公司管理，難以集合一眾業主就籌組驗樓和維修工程取得共識。

韋志成說，團隊除審視樓宇公用地方的結構安全外，亦觀察住戶室內單位的情況，留意到部分相關的失修或損毀可能是由公共部份結構保養欠佳，令問題伸延至室內結構部份所致。此外，部份業主因欠缺經濟能力，沒有適時處理單位內部的維修，以致室內地方出現石屎剝落，鋼筋外露和滲水等問題，不單影響宜居度，甚至影響樓宇結構安全。