孫玉菡稱新巡查方法揭疑虐兒案　已促保良局交詳細報告 (12:51)

孫玉菡表示，所有設有幼兒服務的留宿幼兒中心已加裝閉路電視，社署正探討訂立抽查閉路電視紀錄的最低次數，當局亦會與大學合作，期望透過科技及早偵測不當行為。對於另一項建議、對服務不達標的機構設監察期，以考慮是否適合繼續提供受資助服務，孫玉菡稱童樂居的監察期為一年，他認為一年時間適合當局作審視，但不排除日後可縮短時間。

孫玉菡說，現時留宿院舍的幼童中，約3至4成有特殊需要，反映要增加照顧人手，例如引入更多護士及物理治療師等，亦會增設幼兒照顧員一職，分擔幼兒工作者工作，如照顧幼童起居飲食，雖然毋須註冊但仍受監管，機構亦要就幼兒照顧員的工作及成效作監管及指導，目的希望各個職位專注做好各自的工作。他續稱，明白相關機構在聘請人手上不容易，童樂居及保良局已動用自己的資源提升人手比例，希望到中期政府資源到位時可銜接。

被問到保良局接連出現虐兒個案，政府為何不立即停止保良局運作，孫玉菡表示，政府已停止保良局競投新服務，亦已減少撥款。