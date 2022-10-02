陳茂波稱消費券可短期提振經濟 惟外圍因素及本地疫情仍拖累經濟 (12:19)

第二階段第二期消費券昨日發放，財政司長陳茂波表示，約636萬名合資格市民獲發第二期的消費券，為零售及餐飲市道即時注入約150億元的消費力，正值國慶節和重陽假期的長周末，節日氣氛有助增添消費意欲。不過，他認為外圍因素及本地疫情拖累了本地經濟活動復常和市民的消費。

陳茂波在網誌表示，消費券對於刺激消費市道及提振經濟效用顯著，以8月第一期規模約130億元的消費券為例，在發放的首月，約7成的券額已被使用，約6成用在零售交易，約3成用於餐飲，另外1成用在服務業；若以使用人數計，超過三分一的市民在獲發券首月已全額用完其消費券。

陳茂波又說，消費券計劃的另一個政策目標，是推動及深化電子支付的應用，自去年計劃推出以來，六家儲值支付平台合共新增了約800萬個消費者帳戶，及超過15萬個商戶；今年首8個月的零售業網上銷售額累計有204.5億元，較去年同期增加近兩成二，與前年同期相比更大升七成七，而網上銷售額在總零售貨值中的佔比，亦由前年同期的僅5.4%，逐步增加到現時的9.0%。

他說，在持續轉差的外圍環境和愈趨激烈的市場競爭下，有必要加強支持科技創新及深化應用，為經濟及企業創造更大的增長空間，要讓「有為政府」和「高效市場」更好結合，推動產業多元發展和提升經濟增長動力。