阿Mo父親冀政府盡快查清真相 康文署：調查近尾聲 將公布報告 (12:38)

康文署回覆表示，工作小組調查工作已接近尾聲，完成後當局會盡快整理相關報告並公布。

勞福局長孫玉菡今日（2日）在無綫電視《講清講楚》被問到，能否在本月完成調查，他未有正面回應，稱調查已到尾聲，期望盡快跟大眾交代。他說，當局已進行大量調查，將會取得律政司法律意見，一拼交代。

本港近日發生多宗致命工業意外，李盛林說，希望在過去數個月於工作中受創的死傷者家人，能面對和渡過失去至親的傷痛，願他們身邊都出現同行者，讓他們得到適切的關注與安慰。他又感謝阿Mo的女朋友蘇芷晴（So Ching），稱So Ching 的探望守候，成了阿Mo在精神心理上的安慰和治療。

至於阿Mo的傷勢，李盛林說，預期阿Mo下周末可拆除頸箍，之後需要面對進一步的治療，阿Mo腹肌和胸肌在治療的過程中雖有進步，但仍不能自主咳嗽，吐出痰涎。