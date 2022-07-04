消費券2022｜旺角電器店酒樓人流暢旺 市民稱暫不外遊 消費券留本地用 (19:16)

5款支付工具包括支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap&Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，第二期電子消費券金額為3000元；八達通則為2000元，餘下1000元最早12月16日才能領取。

在旺角銀行中心一間電子產品店，多名市民均表示，因應第二期電子消費券發放，特別到場買心頭好。市民盧先生使用支付寶領取消費券，花1226元購買手機雲台，打算在日後旅行時使用，餘下約1800元消費券，會用於購買二手手提電腦。他表示，即時現已開放「0+3」入境安排，仍暫時不打算外遊：「想先睇定些，疫情仍然未穩定，屆時措施有變就更麻煩。」

用Tap&Go領消費券、花5880元買電子遊戲機PS5的黃先生亦指，由於現時仍是「0+3」安排，憂慮如有收緊會影響上班，因此暫沒計劃外遊，會待有「0+0」安排才考慮出境。

在同一幢大廈，3樓及5樓共有兩間旅行社，上午11時起持續有市民到場查詢或報團，其中在5樓的東瀛遊門市，持續有10多人在場輪候查詢或報團。市民何先生與妻子到場報7天東京團，下月出發，冀到當地賞紅葉。何先生稱，團費平均每人1萬多元，消費券幫助不大，因此只用信用卡，消費券會留作日常開支，例如看電影及外出用膳，以支持本地經濟。何太稱，消費券的5000元分多期發放不夠集中，否則將會直接用於支付團費。