4賊闖九龍塘獨立屋綁戶主外傭　抬走3夾萬 業主為約克幼稚園創辦人 (18:56)

翻查資料，涉事獨立屋由馮禮城、馮譚淑賢及馮鎮邦2013年透過離岸公司以2.18億購入。馮禮城為約克教育機構創辦人，在港擁有多間約克幼稚園，馮譚淑賢及馮鎮邦分別為其妻兒。44歲事主馮鎮邦報稱幼稚園董事。據了解，事主當時和兩個家傭被人用索帶綁起，目擊4名本地男子將3個夾萬搬走，其中一名家傭自行鬆綁，一度追出獨立屋，目送賊人的車輛向窩打老道方向離開。警方在現場未有發現門窗被撬痕跡，初步懷疑賊人爬過外牆，進入大宅，正調查賊人如何入屋，不排除有人開門予賊人。

現場消息指，賊人疑曾駕車前往附近另一屋，其後再到上址犯案。而男戶主及2名外傭被綁後，其中一名外傭成功掙脫，再為僱主及另一外傭鬆綁。

另外，事發後約4小時，相距上址約650米的律倫街2號，亦有3名非華裔男子企圖爬牆入屋，保安及時發現阻止。案件列作「可疑人發現」。