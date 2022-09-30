派對房間負責人判違防疫令　提定罪上訴批原審裁判官咄咄逼人 (18:58)

上訴人余俊穎（26歲）被控在觀塘偉業街一工廈單位違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。案件原審時，控方沒有傳召證人出庭，上訴人自辯作供後，杜官裁定罪成及將被告還押候判，以索取背景報告。上訴人還押9日後，向高院申請保釋獲批。

根據上訴方今庭上播放的錄音，上訴人在原審時爭議「關閉」定義，他表示曾獲警員告知可在單位舉行私人聚會，案發時他沒向在派對房間的8人收取租金，乃屬私人聚會，故不必關閉房間。杜官說房間「冇員工都好，自用都好」都不是關閉，反問「邊本字典話關閉等於唔經營」。上訴方形容，杜官逐句駁斥上訴人，態度咄咄逼人，「感覺迫人埋牆角」。

上訴方亦指出，原審時上訴人沒有律師代表，杜官稱案件毋須傳召控方證人，着控辯雙方以同意事實處理證供，並裁定表證成立。上訴方認為，杜官沒有協助上訴人，向他解釋同意事實所指的意思，更於裁定罪成後下令將上訴人收押5星期索取報告，造成不公。張官同意杜官讓人感覺有欠持平，將押後裁決。