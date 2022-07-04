梁唐青儀任發起人機構「齊惜福」遭入稟追裝修尾數　申索方遭質疑同一工程分拆追討 (18:28)

申索人意．建築有限公司入稟共3份申索書追討尾款，被告人為齊惜福有限公司。

齊惜福一方稱，申索方以3份申索書追討共21.7萬元尾款，惟申索均屬同一份總額186多萬元的主要合約，合約又列明「後加項目」的字眼，故為同一個工程，認為申索出現「訴因分割」的情況。另外，申索方未有提供電力完工證明，令機構未能營運。

申索方則指，3個工程分別是冷氣設備、安裝電力項目系統設備，及儲物室、廚房等內部裝修，屬於3個不同日期進行的獨立工程，並由不同師傅跟進，故認為有理據分開入稟，沒有「訴因分割」的情況。申索方又指，已向齊惜福提供電力完工證明。

暫委審裁官紀順治提醒申索方，若法庭裁定申索出現「訴因分割」的情況，會剔除另外兩宗申請，申索方僅能追討申索上限7.5萬元；若要追討全數，則要向區域法院入稟。申索方其後表示會再補充書面陳辭，另雙方均不考慮於區院入稟。