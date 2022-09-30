黎智英欲聘英國御用大律師為國安案抗辯　律政司長及大律師公會反對 (16:58)

案件管理聆訊涉及4名被告，分別為黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司，以及蘋果日報互聯網有限公司。法官杜麗冰甫開庭表示，黎智英因健康問題，無法出庭應訊。本報從兩個消息渠道確認，黎智英已確診感染新冠病毒。杜官明言，法庭不容許任何延誤，要求控辯雙方於審訊前呈交同意案情。

黎智英早前入稟司法覆核，挑戰警方檢取其iPhone手機的新聞材料。法官李運騰表示，無論相關材料會否影響本案，法庭都不會接納任何押後申請。代表黎智英的資深大律師彭耀鴻表示，法官陳嘉信今早就司法覆核頒下裁決，裁定警方可以檢取大部分材料；如果控方將材料用於本案舉證，冀控方盡快告知，辯方可作準備。

控方提及，案情涉及制裁行動與《香港自治法案》，或會傳召專家證人解釋美國的立法制度。案件排期至12月1日開審，預料需時30日。

據了解，黎智英一方已透過書面形式，提出一名英國御用大律師來港的「專案認許」申請，首席法官暫未有決定。