童樂居案一名25歲被告認8罪囚逾8個月　庭上揭多次襲擊兒童頭部 (16:34)

被告傅悅朗（25歲）；8項控罪案發於2021年11月29日至30日，涉及4名1歲男童K、AK、AL、AM，另有4名兒童身分不詳。

署理主任裁判官黃雅茵判刑時指，案發地點為狹窄的嬰兒床上，當8名幼童有攀爬或郁動等動作，被告便上前施襲，將推倒他們在床，多次針對幼童的頭部施襲。黃官指，案發時間雖不長，但被告並非停留於一下襲擊，即使成功令幼童躺回床上，她仍會進一步施襲，被告的行為明顯屬體罰。黃官指，若被告只為阻止幼童攀爬，大可以其他較溫柔及有效的方式處理，而非採用本案發生的粗野手段。

黃官提到，被告聲稱受工作環境影響而犯案，直指被告將事件歸咎工作文化及人手不足，將個人的不專業推卸在機構上，法庭不會就此評論，但不論上述原因是否存在，被告受到環境影響，是她放棄專業操守，作出極端錯誤的行為。

黃官指，其中一次襲撃事件最為嚴重，牽涉拳打幼童頭部、拉其上衣及掌摑形式，該罪以監禁6個月作為量刑起點，其餘7罪以監禁9至21個星期作量刑，基於本案涉及8名不同的受害幼童，不會全數同期執行，經整體量刑後，判處被告監禁4個月19星期。

除本案被告，早前有4人認罪，3人被判囚4個月至5個月8星期，1人將於10月14日判刑。