中醫師非禮女病人囚一年　被告另涉其他非禮案 (16:18)

被告曾廸民（37歲）被控於去年4月19日，在藍田匯景廣場一間中醫藥中心猥褻侵犯26歲女子X。控方在判刑後申請提返令，安排在10月5日押解被告返法院處理另案。根據司法機構網頁，被告在該案被控兩項非禮罪。

辯方求情時透露，被告無案底，妻子在醫院工作，兩人育有兩名年幼的子女，而罪成將打擊被告的職業生涯，希望法庭寛大處理。

屈官裁決時指，事主能清楚描述犯案經過、被告當時站立的位置、她的即時反應及感受，在盤問下亦能給予合理解釋。辯方曾質疑事主接受高等教育，沒理由被非禮時不立即求救。屈官直指其質疑「流於表面」，若套用其邏輯，學富五車的女子便不可能受侵犯，說法顯然「違背常識」。

屈官續指，事主被侵犯時感驚慌、不知所措屬合情合理，她沒有即時求救，但亦非毫無反應，有收緊臂部肌肉，令被告無法侵犯她，反應合理。

辯方另質疑事主向母親傾訴事發經過時，表現冷靜。屈官認為不同人面對事情的反應不一，事主內心的驚慌及恐懼不一定完全表現出來，不可能「千篇一律要求所有人表現激動」。屈官信納被告毫無疑問是「存心侵犯」事主，懷有猥褻意圖，裁定他罪成。