男子偕子與友人閒聊時遇襲身亡　被告上訴得直改判誤殺 (15:59)

上訴人李偉民（50歲）在2019年3月被裁定謀殺罪成，法官李素蘭依例判他囚終身。案情指，被告被捕時，向警方稱案發當日喝了10罐啤酒，形容自己醉酒至「斷片」，不記得事主及曾與他爭吵。

案件原審時，控方傳召精神科專家，指被告患有酒精依賴症候群，案發時精神失常，但對於被告案發當日是自願飲酒，還是在病情影響下無法拒抗酒精，專家則認為要由陪審團判斷。

上訴庭認為，案例顯示不論被告是否自願飲酒，都不會影響他能否以精神失常為抗辯理由。李官應引導陪審團以「更廣闊、以常理推斷」的方式，考慮被告會否受酒精依賴症候群影響，不能自控地飲酒，因而在精神失常下犯案。

判辭續指出，陪審團被引導相信，只要有任何跡象顯示被告是自願飲酒，便不可以精神失常抗辯，「惟法律並非如此刻板或『非黑即白』」，陪審團未被正確或充分引導，作出不穩妥的裁決。上訴庭接納被告犯案時精神失常，判他謀殺罪脫，改判誤殺罪成。