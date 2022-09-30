警方拘2男涉6宗「猜猜我是誰」騙案 涉款50萬 (15:30)

將軍澳警區刑事支援隊主管呂朗澄指，將軍澳警區上年同期只有3宗「猜猜我是誰」電話騙案，而於今年同期已大幅升至38宗，升幅達12倍，涉案金額高達250萬元。鑑於該類型騙案有大幅上升趨勢，將軍澳警區刑事支援隊接手調查相關案件，其間發現騙徒收取騙款後會乘坐一輛私家車逃去，經翻查大量閉路電視及深入調查，鎖定兩名疑人身分，並於昨日在旺角及青衣以以欺騙手段取得財產罪拘捕兩名20及23歲男子，兩人均有黑社會背景，相信涉及區內6宗「猜猜我是誰」騙案，涉及金額50萬元，當中最高損失為一名70幾歲婆婆被騙去15萬元。

呂朗澄指，警方對「猜猜我是誰」電話騙案高度關注，因騙徒利用事主對子女或親人的愛護及關心，騙取他們畢生積蓄，行為令人髮指。重申以欺騙手段取得財產是大分嚴重罪行，根據香港法例第210章盜竊條例第17條，一經定罪，最高可判監11年。

警方亦向不同業界作出呼籲，部分事主會乘坐的士到指定地點交收騙款，如司機發現長者神情慌張或與陌生人傾電話，可主動向事主了打解，如有懷疑立即報警。警方一向亦有與銀行業界聯絡，當長者提取大量現金，職員會向了解提款用途或原因，希望減少受騙機會。