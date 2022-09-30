餐廳宴會人數上限等下月放寬　政府稱未夠數據分析調整「0＋3」與否 (15:36)

至於入境檢疫「0＋3」措施能否進一步放寬，醫務衛生局副局長李夏茵表示，目前未有足夠數據說明能否調整。對於輸入個案原址隔離安排，李夏茵亦表示，目前已經有35間原來的檢疫酒店，願意容許住客一旦染疫時原址隔離。她亦指，確診者會獲發紅碼，不可離開房間，相信不會影響酒店其他住客。

其他社交距離措施，例如餐飲營業時間、口罩令等暫未有調整，李夏茵解釋，明白市民希望能有更多措施放寬，重申當局會繼續觀察相關數據，並視乎情况逐步調整，不期望相關措施「一次過」放寬，以免疫情反彈。她又稱，疫情發展可能反覆，未能確保防疫措施不會再度收緊，期望市民可配合政府政策。

醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗指，亞博館的新冠治療中心由今（30日）起轉為備用狀態；北大嶼山醫院香港感染控制中心的病牀數目將逐步減少。早前實行病牀調動3A階段回復至第二階段，原先預留給作為接收新冠病人的病床，將會調動予接收更多非新冠病人。早前減少公立醫院的非緊急服務，正陸續恢復運作，現時的非緊急服務量已回復到平時的80%。專科門診亦會陸續增加診症名額，暫時停止運作的普通科門診服務，亦會陸續恢復。

至於今日起實行的放寬探病安排，鄧耀鏗指整體運作大致暢順，冀可將探訪安排措施擴展至其他醫院。