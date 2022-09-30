九人涉禁錮及勒索大學生　一名17歲青年判入教導所　官批無悔意 (14:50)

區院暫委法官許肇強引述辯方求情稱，被告劉家豪（現18歲）已還押一年半，他不認識事主，受人指使才參與本案。至於被告的背景顯示，他曾接受兩次警司警誡，另涉一宗綁架欺詐案，故他是保釋期間犯下本案。許官續指，被告在還押期間數次違規，與懲教主任會面時表現毫不關心，未有顯示悔意，更推卸罪責。許官又稱，其報告並不正面，「完全看不到18歲年青罪犯有悔意」，另被告從來不理會父母的管教，故認為他適合教導所的培訓及長時間監管，有助他重新出發。

案情指，事主與女友有拍下親密照的習慣，其女友有日收到不知名的訊息，聲稱會發布其泳裝及私人照片，要求索取5000元。事主與對方其後相約到慈雲山中心交錢及取回照片，事主到達後看到兩人，其中一人為被告劉家豪。事主其後被脅持到觀塘的酒店，以索回照片。事主到達後則被阻止離開，又被要求交出手機密碼，並要合作否則「見血」。翌日早上，X看到只有兩名看守者且正在熟睡，故趁機逃去。