三男被控太古站附近非法集結　兩人罪成一罪脫 (14:43)

3名被告為報稱無業的謝天豪（現25歲）、理髮師何恩傑（現21歲）及學生孟子鋒（22歲）。

梁官裁決指，孟子鋒自辯稱他當晚要到父親舊同事家中取藥，但事實上孟只在兒時見過該同事，況且他不可能不知道當晚非法集結的嚴重性，不認為他有取藥的迫切性，斥其證供「不盡不實」。然而，拘捕警員稱孟戴黑色頭盔，證物卻為綠色頭盔，兩者有出入，加上警員未能在庭上認出孟，裁定孟脫罪。

梁官指，拘捕謝天豪的警員供稱，他見到謝站在示威者人群中前排，當時戴着泳鏡及冰袖，身穿黑短袖上衣，警員稱由第一眼鎖定謝，便再無轉移視線，梁官認為警員的觀察「係由頭到腳」、十分清晰，接納其證供。梁官指，謝身穿示威裝束站在前排，被警員追截時逃跑，相信他早已在場參與非法集結，因此罪成。

梁官又指，雖拍到何恩傑的片段僅約26秒，但何從太古港鐵站走上康山道，同行的人均身穿示威者常見裝束，他必然意識到現場有非法集結，再者他身上有雨傘及示威海報等，唯一而合理的推論是何有參與其中。