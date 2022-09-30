男生「大三罷」藏索帶士巴拿上訴得直改判無罪　官稱脫罪「純屬僥倖」 (12:10)

上訴人周智宏（案發時17歲）被控於2019年11月11日，在筲箕灣愛秩序灣遊樂場公廁外，管有一個士巴拿、一把燒烤鉗、一包索帶及一卷膠帶。他經審訊後被裁定「管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具」罪成，判入更生中心，已服刑完畢。

原審裁判官劉綺雲當時在裁決中，認為被告有意圖參與現場的堵路行為，並管有控罪中的物品，意圖使用作傷害他人、摧毁財物、捆綁他人、製作路障等非法用途。

上訴方認為，根據終院的裁決，控方必須證明上訴人意圖使用物品非法侵入地方，而綜觀案中的證供，未能顯示他或其他在場者有此意圖；律政司一方亦同意，案中的物品不涉及非法侵入地方，控罪並不適當。李官同意陳辭，亦認為律政司的讓步「明智」，撤銷上訴人的控罪。

李官在判辭未段補充，上訴人罪脫僅因控方選擇的控罪不適當，他「沒有疑問」上訴人當時「在現場出現並非偶然或無辜，而他管有涉案的物品是懷有不軌的意圖」。