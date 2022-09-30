謝展寰稱政府將考慮喵坊要求覓地　葉文琪：堅持到最後一刻 (12:04)

謝展寰表示，當局在前年已計劃擴大回收紙包飲品盒，並已在屯門環保園成功招標一間大型紙漿廠，預計2025年可全面處理紙包飲品盒。他又指，若喵坊決定結束回收服務，認為不會造成長時間「真空期」，當局會尋找其他合約商如一般紙張回收廠，加裝相關機器，相信數月內可投入服務。

謝展寰又指，政府計劃明年底向立法會提出涉及塑膠飲品樽和紙包飲品盒生產者責任制的條例草案，若法案獲通過，將會增加回收紙包飲品盒的需求，期望喵坊可繼績在香港營運。

喵坊聯合創辦人葉文琪於同一節目表示，科技園早於雙方首度討論事件時提出延租半年的方案，批評科技園目前以新方案為名再度提出，屬欠缺誠意。他又反駁科技園早前指會為廠方提供租金補貼，但只是政府因應疫情所設立的減租補貼，並非特別優惠。

葉文琪強調「會堅持到最後一刻」，繼續回收紙包飲品盒，而各回收點仍有繼續運作。他指會研究在其他地方包括棕地設廠，又表示若無法打漿，或會先將回收紙包飲品盒儲存，待另一間紙漿廠完成興建後再處理。

對於環境署欲尋找其他紙張回收廠，一併回收紙包飲品盒，葉文琪表示，紙漿廠需時9個月興建，若其他紙張回收廠可短時間可做到打漿，形容「只係佩服」。