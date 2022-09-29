行會成員陳清霞：「0＋3」只屬開端　本港全面復甦指日可待 (19:09)

外界對「0+3」有不同意見，有商界提出應放寬至「0+0」才對經濟發展有功效。陳清霞就向本報指出，「0+3」屬開端，指新措施會為香港經濟的疫後復甦起強力突破作用，大幅提高香港居民及國際旅客的便利。她指短短數日，新措施已獲商界、各專業界別及市民廣泛支持，如多間航運公司已密鑼緊鼓加密往返香港班次，形容香港全面復甦指日可待。

陳清霞又說，政府新班子的以精準眼光及科學判斷，現在新措施務執行下，新冠肺炎的確診數字亦日趨平穩，更未有為醫療體系帶來額外壓力。她形容新入境檢疫措施明顯屬一大突破，有助更有序地與國際重新接軌，各大城中盛事因利成便亦有望順利舉行，當中包括金管局將在11月初舉行的「國際投資峰會」，指措施要有效地平衡經濟利益和風險。她指香港是國際金融中心，亦是國際大都會，人、物、資金流通，相信「0+3」可幫助香港在國際舞台上重演獨特角色，完成協調國家聯通世界的大戰略目標和定位。

她認為社會各界目標一致，在數據支持的基礎上，做好「0+3」後，可循序漸進地容許最多日常活動回復。對於各界對防疫措施有不同意見，她期望各方為國家對香港的戰略發展藍圖，求同存異，先支持「0+3」，再實現逐步開放，穩步向「0+0」目標邁進。