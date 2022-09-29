消防跨部門搗15非法油站 檢7.5萬公升柴油控19人 (18:43)

消防分別於葵青、屯門、大埔等新界地區搗破12個非法加油站，亦在九龍及香港搗破3個，共檢獲8部油缸車、6部貯有柴油的輕型貨車及大批入油工具，並截獲16男3女，年齡介乎29至72歲，相信為非法油站負責人，他們涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》等法例被檢控，另外消防處亦暫停涉事危險品車輛的牌照，同時檢走涉事柴油並向法庭申請充公。

據了解，非法油站已經營一段時間，以約8至9元一公升的價格出售非法柴油，比市面的21元一公升便宜逾2倍。而大部分非法油站不會停泊於個別位置，均以流動形式經營，甚至安排「睇水」，增加人員執法難度。

消防又指，涉事柴油的包裝並不符合條例規定，包括其包裝上沒有清晰標示危險品編號、危害性等資料。另外，行動中消防亦發現有6輛危險品車涉違反消防安全規定，包括貯槽上的油蓋沒有緊閉及上鎖以防止傾瀉、滅火筒未有最少12個月由註冊消防裝置承辦商檢查一次、輸油喉亦未能符合相關標準。

消防指，今年7月起消防成立危險品執法課集中執法，並增加人手打擊非法柴油活動；而本年有關檢控數字截至9月已達173宗，與去年全年總數相比增加33宗。消防於今年亦引入化學品分析儀以增加人員執法效率，儀器可助前線人員即時分析懷疑危險品，包括危險品種類，消防人員將危險品放入樣本瓶讀取數據，透過比對拉曼光譜數據，只需一分鐘即可測出懷疑危險品的資料。