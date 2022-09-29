時任食衛局監督主任涉非禮女下屬　自辯稱當時沒抬起手指或與事主結怨 (18:51)

被告吳景華（62歲）供稱，他於今年1月4日與多名同事集合在會議廳，等待時任食衛局長陳肇始訓示時，任職合規主任的事主X主動走到他右面後方，問他感染控制措施事宜。於是被告側身向X解釋，他左手拿着手機，右手掃熒幕查閱資訊，雙手手肘在腰間。

被告續稱，他等候期間雙手不時疊放腰前，肯定手肘沒向左右兩方岔開。他稱，兩人維持約一呎距離，否認右手肘按壓到X的左乳頭，X也沒有揈開他的手。

對於X供稱被非禮後行前一排，被告指當時陳肇始即將到場，估計身材矮小的X為了聽清楚訓示和見陳肇始而走上前，形容她「爭頭位好啲」。辯方盤問時指，X無原因向他作出失實指控，被告表示不清楚，但X同日有跟他閒聊，他事後猜測可能自己得罪X。

X的同事馮官嬋作供稱，案發時提議過X行前聽取訓示，之後X才踏前。馮憶述，與X工作時曾有一名保安在馮胸前伸手，X立即拉後馮的身體，着她小心及避免被人佔便宜，馮認為X平時反應敏感。馮亦得悉X埋怨過被告令她損失疫苗假。案件明（30日）續。