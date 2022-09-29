四人非法集結罪成判社服令律政司申覆核　官同意判刑過輕但指改判不合適 (18:26)

案件由上訴庭法官彭偉昌、潘敏琦、彭寶琴審理，答辯人依次為梁茵琳、林依汶、陳楚嵐、李銘軒，4人現為20歲。梁、林由大律師關文渭代表，陳、李則由大律師藍凱欣代表。

律政司一方表示，本案嚴重，原審裁判官莫子聰的判刑原則性出錯，亦不應接受4人具真誠悔意，認為應改判更生中心。惟梁、林兩人短期內滿21歲，法官就判處更生中心的年紀提出關注，律政司一方遂稱短期監禁亦合適。庭上又播放案發片段，至少數十名黑衣示威者圍繞商場，高叫「食元氣，無骨氣」、「落閘啦」、「執X咗佢啦」等。

答辯方表示，同意案情嚴重，但答辯人並非領頭者，當時沒發生暴力行為，且4人已完成所有社服令時數，認為法庭有酌情權，毋須改判。法官多番質疑，示威者行為對市民及商戶構成影響，法官彭偉昌引述莫官裁決時稱本案「離社會安寧較遠」，直言「呢句好有問題」，又指當時或有持相反意見的市民置身其中，並感到恐懼。

法官又質疑答辯人沒有真誠悔意，他們當日均身穿深色上衣及戴上口罩。法官彭寶琴指，梁茵琳撰寫求情信的原因是為了繼續學業，認為她只是想輕判，並非有悔意的表述。