兩學生涉中環非法集結一人罪脫一人罪成　官指有被告自言不理時事卻稱撐警有矛盾 (17:55)

黃官裁決時指，控方指稱閉路電視拍到被告周柏希（21歲）分別出現在兩處地方，專家證人憑着該「兩個影像」所背的背囊、黑色鴨嘴帽、鞋、手套，分析得出與周柏希的衣着脗合，但黃官認為背囊不特別、Nike波鞋亦屬普遍，若憑其餘特徵來斷定片中人就是周柏希，不能達致毫無合理疑點的標準，裁定他罪脫。

黃官指，被告譚家樑（20歲）聲稱案發前一個月扭傷腰，在11月12日再度扭傷，翌日即案發當日到中環看醫生，再到大埔協助父親安裝燈及窗簾，黃官質疑叫腰傷者協助是不合理。

此外，譚家樑自言不理時事，無意識到現場有示威，黃官稱社會事件自2019年6月已開始，被告所言令人難以置信。黃官續指，事實上被告又自相矛盾，稱自己支持警隊，曾在「面書」讚好支持任警察的姨丈，而讚好帖文的日期為案發之前，被告立場可能有變，但不論如何，法庭只會基於席前證據作決定，基於上述原因不接納被告的證供。黃官亦認為兩名控方證人誠實可靠，予以接納，被告當天在畢打街一帶被截停，戴上護目鏡等裝備。另有新聞片段拍到，戴上口罩的被告曾拋磚協助堵路，明顯在參與非法集結，故此兩罪罪成。