電訊盈科附屬公司前經理涉偕母欺詐及洗黑錢逾1600萬元　准保釋候訊 (16:00)

首被告張倬敏（44歲）為電訊盈科附屬公司PCCW Services Limited（PSL）前經理；次被告、即張的母親李寶美（65歲）報稱家庭主婦，她是高雲長安有限公司獨資董事及股東。

張被控於2016年1月1日至2017年7月7日藉作欺騙，即向PSL隱瞞他及或其家人於高雲長安的利益，意圖詐騙而誘使PSL將高雲長安納入及保留在認可提供貨物與服務的供應商名冊內；以及向高雲長安開出購貨訂單，而導致高雲長安獲得利益，或使PSL及或其附屬公司蒙受不利。

李寶美則被控於2014年8月12日至2017年9月18日，知道或相信以高雲長安於東亞銀行的戶口內，總金額分別為8,678,191.95港元及987,646.64美元的款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。