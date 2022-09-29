團體調查指八成受訪照顧者未攝足夠「快樂營養素」易處高壓狀態 (15:43)

調查於7月至8月透過網上問卷訪問了153名本地家庭照顧者，當中約4成受訪者為「雙老家庭」，即照顧者和照顧對象均為61歲或以上，照顧對象近半（48%）為中風、認知障礙症等需高度照顧的腦疾患者。調查發現，約9成受訪者表示處於高壓狀態；在進食習慣方面，僅23%受訪者有每天進食足夠（即約2隻手掌心大小）肉類、雞蛋、豆腐及海鮮等，僅9.8%受訪者稱能每天飲用或進食足夠（即至少一杯）奶類食物。27%受訪者認為食材昂貴是預備營養膳食的挑戰，14%指沒時間外出買食材。另外，只有32%受訪者指未能每天在室外接觸至少15分鐘陽光，7%稱表示一周7天也未能外出接觸陽光。

66歲的梁女士自2014年起須照顧中風的姊姊，她指為照顧姊姊一日三餐及做復康，每日行程非常忙碌，食無定時之餘進食份量少，少食肉及「食唔到一碗飯」，體重曾一度下降至僅90磅，至最近兩年新冠疫情因怕染疫，每次外出買餸均速戰速決，有時買不足夠食物，便先照顧姊姊飲食，偶然亦感體力下降，要扶起不良於行的姊姊做復康運動時有困難。

註冊營養師李珮璇指，受訪照顧者未能進食足夠肉類、奶類及缺乏足夠日照，有可能令他們的「快樂營養素」，即蛋白質、鈣質及維他命D攝取量不足，蛋白質及維他命D有助製造出令人感到快樂及滿足的血清素，吸收不足會影響血清素濃度，而鈣質有助安定神經及舒緩壓力，吸收不足增抑鬱風險，生理上蛋白質不足亦致肌肉流失。李稱，照顧者擔心準備營養膳食貴，但平價食材如冰鮮肉、沙甸魚罐頭等亦可補充蛋白質及鈣質，建議照顧者多關顧自身飲食，保持身心健康。