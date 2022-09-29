國安處起訴兩男涉煽動　其中一名18歲男另被控辱國歌國旗　還押候審 (17:01)

兩名被告分別為29歲報稱無業的男子蔡振諾，以及18歲報稱任職兼職侍應的徐凱駿。二人涉分別在連登、Youtube等平台發布煽動訊息，內容涉及港獨、光時、制裁法官等。其中蔡振諾被控於2021年1月15日至今年9月22日，在LIHKG持續發布陳述、相片、片段及或圖片，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

據悉，他在連登討論區留言，內容涉及港獨、制裁法官、「槍斃狗官」等。被告沒有保釋申請，還押至10月27日再訊，以待檢查其手機及電腦。

另案被告徐凱駿就被控於2020年5月28日至今年9月27日，在LIHKG、Discord和Youtube發布及或持續發布陳述、相片、片段及或圖片，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

徐另被控「意圖侮辱國歌而故意發布經篡改的國歌歌詞」、「意圖侮辱國歌而故意發布以任何方式侮辱國歌的情況」及「意圖侮辱國旗而故意發布侮辱國旗的情況」3罪。控罪稱，他於2020年6月12日至2022年9月27日，在香港意圖侮辱國歌，故意發布經篡改的國歌歌詞、發布以任何方式侮辱國歌的情况；以及意圖侮辱國旗，故意發布塗劃或玷污的國旗等。

辯方有保釋申請，但遭蘇官拒絕，他須還押至11月4日再訊，以待警方調查被告上述期間的出入境記錄，以及其手機電腦等。