「無創產前檢查之父」盧煜明獲頒「拉斯克獎」 (13:30)

「拉斯克獎」是全球最享負盛名的生物醫學研究獎之一，亦有「美國的諾貝爾獎」的美譽，今年頒授「臨床醫學研究」予盧煜明，是為表揚他發現孕婦的血漿內存有胎兒DNA，並研發唐氏綜合症無創檢測方法，準確度超過99%，成功將以DNA分析為本的「無創性產前診斷技術」，從科研層面應用至臨牀診斷，現時已被全球60個國家廣泛採用。

身兼化學病理學系系主任及李嘉誠健康科學研究所所長的盧煜明今日在美國接受視像訪問時說，對獲獎感到十分榮幸，並提及其恩師、「基因診斷之父」簡悅威多年前曾獲相同獎項，他的研究範疇則是入侵性產前診斷，故自己多年後憑無創產檢獲獎是特別深刻。

盧煜明說，其領導的跨學科研究團隊最近成功研發能偵測數十種癌症的血液測試，亦正著手在基因片段學範疇作研究。他期望透過其獲獎鼓勵更多本地年輕人投身科研，「證明得到土生土長嘅科學家喺香港做嘢都可以影響世界」。