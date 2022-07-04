地盤工搶槍等罪成上訴刑期獲批　上訴庭指原審判刑基礎量刑準則有商榷之處 (12:30)

2019年10月「18區開花」示威，數人涉於旺角「搶犯」並「飛踢」警員，及企圖搶槍，兩男被控襲警、企圖搶劫等4罪，其中一名紥鐵工承認非法集結及襲警罪，另受審後被裁定企圖搶劫罪成，被判囚7年，為反修例案中7．21白衣人暴動案後，第二宗最重的判刑。紥鐵工不服刑期上訴，高院上訴庭早前批出上訴許可申請，今（29日）頒下判辭指，搶警槍是嚴重罪行，刑期最終是否有下調空間，不易作出定論，但卻是合理可辯議題，故批准申請人提出上訴。
上訴庭法官彭偉昌於判辭表示，原審區院法官謝沈智慧把警員被襲的環節，也包括在非法集結罪判刑考慮之內，此與申請人謝信誠（31歲）承認的非法集結及襲警罪基礎有矛盾，或影響非法集結罪的量刑。
至於企圖搶劫罪，控方指申請人與另一名已棄保潛逃的男子甘維邦共同犯罪，而唯一證據，是兩人差不多同時出現及向警員施襲的錄像片段。惟彭官指，法庭是否單憑錄像便可肯定甘有搶槍的意圖，謝官在裁決「是完全沒有處理」，及至判刑，她以控方聲稱此罪乃共同犯罪來量刑，彭官直指做法有商榷餘地。
另謝官量刑時引用茆廣生的搶劫案例，該案列明持刀或其他武器搶劫，判囚5年；使用武力包括綁起事主，則判囚7年。彭官認為，若未能證明持有武器的甘不是共犯，申請人便不是持械行劫，直接影響此案例是否適用本案。故彭官認為本案有合理可供辯的議題，批准申請人就刑期提出上訴。