地盤工搶槍等罪成上訴刑期獲批　上訴庭指原審判刑基礎量刑準則有商榷之處 (12:30)

上訴庭法官彭偉昌於判辭表示，原審區院法官謝沈智慧把警員被襲的環節，也包括在非法集結罪判刑考慮之內，此與申請人謝信誠（31歲）承認的非法集結及襲警罪基礎有矛盾，或影響非法集結罪的量刑。

至於企圖搶劫罪，控方指申請人與另一名已棄保潛逃的男子甘維邦共同犯罪，而唯一證據，是兩人差不多同時出現及向警員施襲的錄像片段。惟彭官指，法庭是否單憑錄像便可肯定甘有搶槍的意圖，謝官在裁決「是完全沒有處理」，及至判刑，她以控方聲稱此罪乃共同犯罪來量刑，彭官直指做法有商榷餘地。

另謝官量刑時引用茆廣生的搶劫案例，該案列明持刀或其他武器搶劫，判囚5年；使用武力包括綁起事主，則判囚7年。彭官認為，若未能證明持有武器的甘不是共犯，申請人便不是持械行劫，直接影響此案例是否適用本案。故彭官認為本案有合理可供辯的議題，批准申請人就刑期提出上訴。