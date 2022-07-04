記協主席陳朗昇涉駕駛時衝紅燈罪成判罰款2000元　庭外稱冀未來半年在英國能悠閒生活 (12:20)

陳朗昇沒有律師代表應訊，被控去年7月28日凌晨零時37分在新清水灣道（西北行）鄰近清水灣道駕車衝紅燈。

暫委裁判官梁蘊莊裁決指，控方呈上的紅燈攝錄機照片拍到涉案私家車衝紅燈，本案關鍵在於陳朗昇提出的辯解理由是否合理。根據陳的自辯說法，涉事交界的路况複雜，他誤以為要在「黃格」停車，且混淆了右方兩支交通燈柱，並非有意衝過路口。

梁官表示，法庭接納陳朗昇並非蓄意衝紅燈，但要進一步審視其理由是否合理。梁官認為，陳供稱被後方交通燈柱混淆視野，所以看不到停車白線，但態度謹慎的駕駛者應該熟悉交通規例，必然知道白線不會設置於紅燈之後，加上法例訂明車輛不得越過紅燈行駛，裁定陳的辯解並非合理。

梁官提及，涉事路段為斜坡，駕駛者應該額外留意路况，此乃基本責任。梁官認為，從陳朗昇呈上的照片可見，涉事路面的油漆顏色不一致，但指照片仍清晰顯示白線，如果陳稍加留神，必然看到白線。梁官形容，陳供稱被交通燈混淆視線，明顯屬於觀察錯誤和疏忽，不足以構成合理辯解，故裁定陳的傳票控罪成立，判罰款2000元。