美國外科學院早前去信醫衛界立法會議員林哲玄,以為免觸犯內地涉及規管境外組織運作等相關法例為由,不再接受中國公民成為會員或院士,並終止林的院士身份。林哲玄向本報證實再收到美國外科學院電郵,該院聲稱上次屬誤發電郵(email was sent in error),故沒影響或改變其會員資格。他說信件沒交代為何誤發電郵及為何當時會有不再接受中國公民成為會員或院士的說法,「到底是咩意思?係之前根本無咁嘅想法?」,又質疑該院「唔可以當無講過」。他已回覆該院指自己會放棄院士資格。