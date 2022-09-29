保釋期間獲批外訪後流亡至今未返港　許智峯藐視法庭罪成判囚3年半 (10:07)

陳官判刑時批評，許智峯精心計劃行動，欺騙警方和法庭，嚴重動搖公眾對司法公義的信心，「行為不旦嘲諷司法制度，更構成妨礙司法公正罪」，故參考一宗妨礙司法公正罪的區域法院案例，同樣以3年半為量刑起點。陳官認為本案案情嚴重，涉及使用虛假文件，考慮許潛逃的後果及對司法制度的影響，加上許「毫無悔意」，判他囚3年半兼付訟費。

身在海外的許智峯則於社交網站回應，指對判刑「嗤之以鼻」。他批評國安法生效後，香港法庭已成「共產黨的法庭」，針對異見的政治審訊、判刑，已成為香港常態，認為真正徹底毁掉香港司法公義者，正是陳慶偉此類法官，又稱「就由港共法庭對著空氣判刑吧，好讓世界看到港共政權的瘋狂與無能」，並稱將以自由身，為香港人的自由抗爭到底。

許牽涉的4宗刑事案包括連同林卓廷等涉於2019年7月「光復屯門」遊行中，要求一名市民刪去示威者照片的「意圖妨礙司法公正」案，以及3宗民主派議會藐視案。