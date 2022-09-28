邱達根建議 特惠租金出租空置紀律部隊宿舍「吸人才」 (20:20)

邱達根撰寫的建議書涉獵多個範疇，包括科技人才政策、科研轉化及產業發展等，事前諮詢25個業界團體，包括香港軟件行業協會、香港通訊業聯會、香港資訊科技聯會等。在本地人才方面，邱形容在中小學的STEM課程現時較為零散、欠銜接性，影響學生學習興趣，建議教育局與創新科技及工業局共同設計及制定標準的STEM課程，以加強中長人才培養。

邱達根又建議，設立「海外港人網絡」作人才儲備，透過設於海外的14個經貿辦事處擔當統籌海外人才的角色，讓海外港人自願登記其資歷及工作經驗，並建立人才配對平台及定期招聘活動，招攬人才回港。

政府本周一起落實「0+3」入境醫學監察安排，邱達根認為在新安排下，要舉辦大型創科展覽等活動仍不容易，在仍有入境後的防疫限制下，未必有助吸引太多海外人士，期望「0+0」可更早實現，否則將會把更多原先在香港舉辦的活動「送給其他城市」。他又形容，大型展覽在移師其他城市後，未必只在當地做一年，「可能會逗留3年甚至5年」，因此有需要盡快放寬，以保留各類大型創科展覽在本港舉行。