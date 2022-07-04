公院放寬探病規限 60歲以下或60歲以上打2針病人 每日可獲探病1小時 (19:34)

醫管局的在新安排下，感染風險較低的病人，包括60歲以下的病人，或60歲或以上已接種最少2劑新冠疫苗的病人，或曾經確診新冠並完成已接種最少1劑新冠疫苗的病人，每天可獲安排1次1小時探訪，因應病房情況，同1時間可以有最多2位已登記的訪客進入病房探病。探訪期間可以換人（上限為3位已登記的訪客）。

至於感染風險較高的病人，例如免疫力弱的病人，或60歲或以上未完成接種2劑新冠疫苗的病人，每星期可獲安排2次各1小時探訪，因應病房情況，同一時間可以有最多2位已登記的訪客進入病房探訪。

醫管局指，探訪人士須在探訪前提供48小時內的核酸檢測陰性結果證明，同時必須符合「疫苗通行證」的相關要求。進入公立醫院的訪客亦須遵守掃描「安心出行」場所二維碼的規定，及嚴格執行感染控制措施，包括佩戴外科口罩和量度體溫。

訪客在前往醫院前須透過醫管局網頁（vis.ha.org.hk）或流動應用程式「HA Go」，填寫探訪資料及閱讀探訪須知。完成後，系統會發出二維碼予訪客。

醫管局指，各公立醫院亦會繼續在可行的情況下為病人安排恩恤或視像探訪，並會繼續監察疫情最新發展，在情況許可下，盡快將新探訪安排擴展至其他病房和部門。