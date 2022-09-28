地盤工涉塗污警總三年後被控囚兩個月　官指屬延誤檢控為被告減刑 (18:49)

辯方求情時稱，被告梁建韜（26歲）有學習障礙，他還押14天已深切反省，並獲僱主撰寫求情信。被告同年被捕，惟事隔近3年，律政司才起訴被告，屬延誤檢控。其間被告一直續保和修讀課程，即將考取電工牌照。辯方提及，被告和家人因反修例事件，遭起底及在網上公開資料。

溫官判刑時指，本案背景為2019年社會事件，涉及多人聚集，不能忽視被告或激發他人仿效犯案的潛在風險。從呈堂片段可見，被告不只一次作出破壞，他塗污警總外閉路電視鏡頭、警徽等數處，損毁具有象徵性的警總財產。即使被告沒有案底及認罪，不能避免判處即時監禁。

溫官接納被告有真誠悔意，雖然學業不算優秀，但看來他有所經歷後勤奮工作，生活重回正軌，他亦獲親友支持。溫官以監禁4個半月為量刑起點，就被告認罪減刑三分一。由於控方未能解釋案件為何在3年間毫無進展，檢控明顯屬於延誤；而且被告將獲得電工牌照，更生計劃因判監中斷，考慮到其承受壓力，不能就此怪責他，故額外減刑一個月，終判監兩個月。