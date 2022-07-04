醫管局聯同大學研究發現中醫助改善新冠後遺病徵　惟參與研究康復者大部分未達健康體質 (18:14)

團隊在2020年9月至2021年12月期間，在約1300名在「中醫門診特別診療服務」接受治療的新冠康復者中，招募150人接受研究。研究今年8月已在國際學術期刊《BioMed Central Chinese Medicine》刊登，醫管局形容，研究屬本港首項於國際學術期刊發表的中醫新冠康復診療臨牀研究。

香港浸會大學協理副校長卞兆祥表示，「6分鐘步行測試」結果顯示，有95%參與研究的康復者肺功能比同齡者低，接受6個月中醫藥治療後，達標比例由半成升至1成半，有約8成半人未達標。

研究中，有8%參與研究的康復者原屬「平和質」，即健康體質，在半年中醫藥治療後，相關比例增至16%，即仍有8成4人未達健康體質。

研究另發現，中醫治療有助改善多種新冠後遺症，分別約有3成研究對象咳嗽、氣喘和乏力獲根治。卞兆祥補充，研究反映中醫藥可改善新冠後遺病徵、改善肺功能及個人體質，而相關測試只屬部分康復指標，考慮到相關人士臨牀症狀、體質，形容「整體嚟講都係幾好」。

團隊期望，研究能提升本港中醫循證科研的水平，於國際科研學術平台展示中醫藥的臨床療效和優勢，未來積極支持和推動更多中醫藥科研項目，包括為新冠住院病人提供中醫診療服務，以及加強中西醫協作治療。