時任食衛局女職員涉遭男上司非禮　稱因陳肇始到場而未責被告 (15:42)

本案被告為吳景華（62歲），報稱食衛局監督主任。

事主X供稱，她本身是退休註冊護士，案發時在食衛局任職合規主任，職責為巡查檢疫酒店，被告是她的上級，二人工作時會碰面。今年1月4日早上10時許，她與逾40名同事在政總地下會議廳內等待時任食物及衛生局長陳肇始訓示，被告站在她的左邊，她突然感覺到被告以右手手肘按壓其左乳頭，再從上而下「轉咗個圈」，歷時約5秒，X感到驚慌及不適，隨即揈開被告的手。

X稱非禮發生後，被告問她前排另一同事「似唔似空姐？」，X敷衍回答後行前一排，陳局長未幾到場，她未有機會即時投訴，聽畢訓示便趕去工作。X表示，「點解係政府總部咁大嘅地方，咁莊嚴嘅地方，有咁多警察係度，自己會畀人非禮呢？」。她翌日向上司報告事件，並報警處理。

辯方在盤問X指，案發現場有三分之一至一半職員都是退休警員，亦有部分時現役警員，X同意。辯方質疑X為何未有即時告知他人，X稱認為被侵犯屬私事，感到羞恥。X又指，「畀陳局長嚇一嚇」，當時沒有當眾責罵被告。