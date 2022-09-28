陳朗昇涉駕駛時衝紅燈否認控罪　稱停車白線油漆褪色致混淆 (15:15)

陳朗昇今沒有律師代表，自行抗辯，控方則由外聘大律師羅紹軒代表。隸屬東九龍交通部（執行及管制組）特遣隊的高級警員莫詠球供稱，他於去年7月22早上視察新清水灣道鄰近清水灣道交界的紅燈攝錄機，將有關紀錄存入警方系統；當日的停車白線及交通燈狀况良好，一切正常。

陳朗昇親自盤問指，該處的白線油漆已褪色，駕駛者容易混淆白線及「黃格」禁區。莫詠球否認說法，表示按照法例規定，一旦紅燈亮起，車輛就不得穿過紅燈，白線僅有輔助用途。

裁判官裁定表證成立後，陳朗昇決定自辯。他表示，當日駕駛的車輛車身較低，因此看不到地面的白線，後來駛至紅燈前約30米，「發現黃格同白線疊住咗」，遂在黃格前停車。他當刻才發現，車輛被攝錄機拍下照片，「我大惑不解，事後望出車外，先知有條白線係到」。他自言已放慢車速，惟被馬路瀝青的顏色深淺影響判斷，重申無意衝紅燈。