警總盜鮑魚案　時任高級督察盜竊罪不成立　官指形迹非常可疑 (14:52)

被告黃敬修（30歲）被控於2020年10月8日，在灣仔軍器廠街香港警察總部警政大樓11樓偷竊2罐即食鮑魚，而上述物品為香港警務處的財產。

控方在審訊時傳召了3位證人，警長蔡偉青、警員李伯勇及女督察黃凱儀。綜合證供，警方因應2019年的「踏浪者行動」（即處理反修例示威行動）而收到公眾捐贈的物資，包括約45至50罐鮑魚，由警長蔡偉青負責分發，連同蔡偉青在內，社交媒體傳訊組（特別分組）共有9人，蔡偉青將9罐鮑魚交給警員李伯勇，著他放在櫃內，控方指稱被告偷去櫃內的2罐鮑魚。

裁判官溫紹明裁決時指，3名控方證人作供清晰直接，在盤問下沒有動搖，裁定3人誠實可靠，接納其證供。溫官指本案不爭議被告曾取去2罐鮑魚，僅爭議其意圖。被告選擇不作供、不傳召辯方證人，但辯方倚賴被告的警誡錄影會面內容，其中被告曾指他將鮑魚放在女督察黃凱儀桌上。

溫官稱由閉路電視可見，被告的形迹非常可疑，包括在非辦公時間進入涉事辦公室，扭轉閉路電視鏡頭，亦不曾向任何人表示曾拿取鮑魚，認為被告在警誡錄影會面中的解釋並不是事實。

然而，女督察黃凱儀在庭上表示曾收過1罐鮑魚，但她在該段時間收過不少公眾捐贈物資，已忘記是否有人親手將鮑魚交給她，溫官認為存有疑點，基於疑點利益歸於被告，裁定被告罪名不成立。