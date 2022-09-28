渠務署化驗師涉襲擊下屬　事主稱填寫簽到簿有錯漏被拳打後腦 (15:28)

被告張伯琦（41歲）為合約化驗師，被指於去年9月21日，在香港島薄扶林道2A號一樓渠務署污水處理服務科辦公室外走廊，襲擊男子曾梓威。

事主曾梓威在渠務署任職行政助理，他作供表示，案發早上，被告說事主的簽到簿有問題，着他一同查看。被告跟隨事主身後離開會議室，行至走廊轉角處，事主聽見被告稱「都叫你寫好啲㗎啦」，右面後腦就「中咗一拳」。事主憶述感疼痛，他「呆咗」及不懂反應，當時「有啲暈，眼黑咗一黑」。

兩人查閱簽到簿時，事主按照被告指示，在已修改的記錄加簽作實，又說「你講還講唔好郁手」，被告沒回應。其後，事主到瑪麗醫院求診，而且他出現失眠和情緒受困，遂向署方投訴。

辯方盤問時呈上兩人手機信息對話，指他們以兄弟相稱，被告稱呼事主為「死仔」。被告經常關心事主，送他一家主題樂園門票；事主則分享湊仔苦樂，又上過被告家中替他維修窗戶，兩人談及生活瑣事、政見和移民，事主同意上述說法。