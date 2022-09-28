警按國安法獲手令准查手機新聞材料　黎智英上訴促應先權衡公眾利益 (13:13)

警方前年按《警隊條例》取得手令，檢取黎智英兩部手機，並在今年再按國安法實施細則，取得涵蓋新聞材料的第二張手令，要求高院解封手機內暫獲封存的新聞材料。

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻今陳辭指，是次上訴不會爭議國安法實施細則必須與現行《釋義及通則條例》（下稱條例）相同，但認為仍應依循條例的精神，以相似的步驟檢取新聞材料。他以製作坦克車為例，指各地的坦克車都有相似的組件，就如各地檢取新聞材料，都有相似的步驟，建議上訴庭為下級法院訂下類似的指引。

對於原訟庭指出國安法訂明與本地法例不一致時，應以國安法為準，彭耀鴻認為國安法與條例並無不一致。雖然實施細則內關於批出手令的部分沒有列明如何處理新聞材料，但在關於秘密監察的部分，有列出如何謹慎處理新聞材料，反映在國安法下仍需謹慎保障新聞材料，即警方仍需按條例申請「交出令」，由區院或高院法官決定可否檢取新聞材料。

庭上另透露，原訟庭將於本周五（30日）頒下裁決，決定暫獲封存的材料是否屬新聞材料或涉及法律專業保密權。