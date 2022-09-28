海關拘一男子涉洗黑錢近3.7億元 (13:21)

香港海關有組織罪案調查科財富調查課高級調查主任雷榮俊表示，海關今年年初根據情報鎖定一名38歲男子，昨日以涉嫌「洗黑錢」罪將他拘捕，並在其沙田隆亨邨寓所單位將他帶走。據了解，被捕人報稱任職散工工人，與父母同住，暫未有證據顯示其父母牽涉案件。

雷榮俊指，被捕人在2019年11月至今年5月，處理約1500宗巨額可疑交易，涉3.7億元。被捕人在4間銀行開設8個在個人戶口，並經超過140個第三者本地銀行戶口收取8000萬，後再轉至逾120個第三者戶口，當中交易超過1000宗。海關調查期間亦發現被捕人於2020年年底，成立一間報稱從事傢俬及清潔用品貿易生意的公司，並任職董事，惟經調查，該公司只為空殼公司，並無實際業務及報稅紀錄。被捕人疑利用空殼公司清洗黑錢，一個月間在3間銀行開設7個公司戶口，並在一年內經20個第三方空殼公司戶口收取近2.9億元，最大宗單一交易高達1500萬元。

雷榮俊稱，被捕人的戶口紀錄與財務狀況極不相稱，被捕人居住公屋單位，名下沒有持有物業，月入僅有一萬元，惟在涉案期間卻處理3.7億金額，戶口存款有近700萬元，懷疑他涉及洗黑錢活動。海關指，被捕人該筆存款已被凍結，將作進一步調查，將根據調查結果向法庭申請充公懷疑犯罪得益。行動中，海關檢獲銀行文件、電腦、銀行月結單等證物。