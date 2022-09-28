科技園稱員工一直協助無「搞呢樣嗰樣」　葉文琪批評耍公關手段 (12:03)

被問到是否有新租戶租用該地，黃克強未有回應，但他稱元朗創新園過去兩三年重新定位，希望吸引高科技生產廠，「真係帶動香港經濟嘅」，如正興建的微電子中心，以及現有的啤酒廠、藥廠、食品廠等。他強調，創新科技發展刻不容緩，整個創新園計劃正處於發展階段，「香港係需要創新科技」，希望可以更快推動。

對於葉文琪表示無意再跟科技園會面，黃克強指科技園已用盡所有辦法幫忙，環保署昨（27日）亦表示有其他方案提供，期望三方會面，他形容葉文琪是一位「好有教育及生意經驗」的人，應該明白會面商討是解決問題最佳辦法，重申不要再隔空對話。他認為，葉文琪應該知道在過去三至四年，科技園員工盡心盡力幫忙找不同解決方法，「耷低頭做野」，而不是「搞呢樣嗰樣」。

否認科技園憂「喵坊」骯髒

對於「喵坊」聯合創辦人及營運董事盧智聰早前向傳媒稱，與科技園代表商討時，口頭得知不獲續約主因，是回收廠位於未來的微電子中心旁，指科技園憂慮廠房骯髒，影響中心發展。黃克強表示「冇講呢樣嘢」，他稱回收廠確實位於明年竣工微電子中心旁，微電子中心只是整個創新園發展計劃一部分。

出席同一節目的喵坊聯合創辦人葉文琪再重申，若最初知道只能租用3年，便不會投資1000萬元設置廠房。他稱，若寬限期未能長達兩至三年，由於要安排搬遷及處理現有存貨，最快10月便要停止回收紙包飲品盒，將會去信環境局尋求協助。他強調不想放棄回收紙包飲品盒、以及不想浪費港人回收習慣，一定會堅持到最後一刻，冀大家給予時間作內部商討，形容正處於「好大壓力底下」。

葉文琪表示，喵坊一直願意會面商討，但不希望內容再圍繞最長3個月寬限期，他憶述上周五（23日）與科技園會面，黃克強沒有出現，只委派科技園公司再工業化高級總監姚慶良出席，而前日（26日）更突然宣布於昨（27日）召開記者會，批評園方耍公關手段，對此感到難受。

對於園方稱要發展創新科技，葉文琪稱廠房亦設有高科技設備，加上喵坊配合政府的《香港資源循環藍圖2035》及《香港氣候行動藍圖2050》，減廢及實現碳中和，質疑創新科技與回收是否互相排斥。